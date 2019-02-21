Благодаря ДНК-экспертизе идентифицировали 563 воинов АТО

Неидентифицированными остаются еще 410 человек.

Читай также: В Черновцах маршрутчик избил ветерана АТО

В Украине с помощью ДНК-экспертиз идентифицировано уже 563 погибших бойцов АТО. Об этом рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отвечая на вопрос журналиста УНН по количеству идентифицированных воинов АТО по ДНК состоянию на 18 февраля 2019 года.

“По состоянию на 18 февраля в базе данных ДНК-профилей хранились 2175 образцов неопознанных тел, принадлежащих 973 лицам. Из них, благодаря сопоставления с ДНК-профилями родственников, которые ищут пропавших без вести близких, идентифицировано 563 человека. Поэтому неидентифицированными остаются еще 410 человек“, - сообщила Богомолец.

Читай также: В Киеве на улице умер ветеран АТО

По ее словам, одна из причин задержки с идентификацией погибших - невысокая активность их родственников - к базе данных внесены только 1652 образца их ДНК.

“Существует также большая вероятность того, что часть неидентифицированных останков тел принадлежит представителям противоположной стороны, которая ведет против нас войну. Родственники с той стороны, которые разыскивают своих пропавших без вести также имеют возможность сдать в Украину образцы ДНК для идентификации. Это - наш жест доброй воли с целью реализации гуманитарного плана по уменьшению напряжения между сторонами конфликта“, - добавила она.

Читай также: В Одессе задержали зенитчика "ДНР"

Напомним, Кабинет Министров выделил 17,5 млн гривен на выплату единоразовой помощи членам семей 10 человек, погибших во время участия в антитеррористической операции, и 13 лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время участия в операции.