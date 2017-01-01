В Харькове разгромили офис "черных риелторов" - СМИ

Организаторами нападения, по данным СМИ, стали активисты Национального корпуса, которые напали на фирму, занимавшуюся мошенничеством в сфере недвижимости.

Из офиса вынесли мебель и оргтехнику atn.ua

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Группа молодых людей в четверг, 21 февраля, ворвалась в помещение офиса на улице Короленко и вынесла оттуда мебель и оргтехнику.

Об этом сообщает местное издание АТН со ссылкой на полицию.

По данным из соцсетей, нападение устроили активисты Национального корпуса, а их жертвой стали “черные риелторы“, которые под видом договора аренды жилья, давали “липовый“ договор информационных услуг.

В полиции сообщили журналистам, что информация о том, что группа молодых людей ворвалась в помещение офиса на улице Короленко и вынесла оттуда имущество, поступила 21 февраля в 11:08.

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По адресу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Правоохранители выясняют обстоятельства.

Напомним, в Киеве 7 декабря Национальный корпус и Национальные дружины пикетировали Администрацию президента Украины с требованием заблокировать деятельность представителей российского бизнеса в Украине, а также разорвать любые договора и взаимоотношения со страной-агрессором.