В Херсоне планируют построить первый украинский плавучий космодром

Украина будет иметь собственную площадку для запуска ракет.

Госпредприятие Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова (город Днепр) инициирует создание в Украине плавучей платформы для запуска ракет.

Об этом заявил гендиректор предприятия Сергей Войт, передает Укринформ.

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“Украина не имеет собственного космодрома, хотя именно только Южмаш специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23 странами, в том числе в Европе. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно в Херсонской области“, - заявил Войт.

Он сообщил, что недавно общался с коллективом Херсонского государственного завода Паллада, на котором изготавливают плавучие сооружения (доки), где выразили готовность к сотрудничеству и партнерству.

“Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов. Нужно все учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с Укроборонпромом мы решили сделать такую платформу на херсонском предприятии Паллада“, - пояснил гендиректор Южмаша.

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Стоит отметить, ГП Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова создано в 1944 году. Оно считается одним из флагманов производства ракет-носителей и спутников в Украине, и это позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг ежегодно для международных компаний.

В апреле 2017 года Южмаш подписал с компанией S7 Sea Launch Limited контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии Зенит для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках международных программ Морской старт и Наземный старт.

Как сообщалось в ноябре, впервые с 2000 года вновь заработал военный аэродром под Кривым Рогом.