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В Херсоне планируют построить первый украинский плавучий космодром

Комментариев: 10
Украина будет иметь собственную площадку для запуска ракет.
Гендиректор Южмаша рассказал о планах предприятия
Гендиректор Южмаша рассказал о планах предприятия
depositphotos.com

Госпредприятие Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова (город Днепр) инициирует создание в Украине плавучей платформы для запуска ракет.

Об этом заявил гендиректор предприятия Сергей Войт, передает Укринформ.

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“Украина не имеет собственного космодрома, хотя именно только Южмаш специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23 странами, в том числе в Европе. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно в Херсонской области“, - заявил Войт.

Он сообщил, что недавно общался с коллективом Херсонского государственного завода Паллада, на котором изготавливают плавучие сооружения (доки), где выразили готовность к сотрудничеству и партнерству.

“Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов. Нужно все учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с Укроборонпромом мы решили сделать такую платформу на херсонском предприятии Паллада“, - пояснил гендиректор Южмаша.

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Стоит отметить, ГП Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова создано в 1944 году. Оно считается одним из флагманов производства ракет-носителей и спутников в Украине, и это позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг ежегодно для международных компаний.

В апреле 2017 года Южмаш подписал с компанией S7 Sea Launch Limited контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии Зенит для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках международных программ Морской старт и Наземный старт.

Как сообщалось в ноябре, впервые с 2000 года вновь заработал военный аэродром под Кривым Рогом.

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Теги: ракеты, Южмаш, Днепр, Херсон, космодром
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Комментариев (10)
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kapablankas    25.02.2019, 17:42
Оценка:  -1
kapablankas
а что Ленинская кузня не потянет такой откат ????
nfhvyt    25.02.2019, 17:40
Оценка:  -2
nfhvyt
гиперлуп уже построили.
Doriаn_    25.02.2019, 17:27
Оценка:  +2
Doriаn_
Давно назревшая идея. Рынок космических пусков быстро растет. Глупо не воспользоваться случаем.
VSHIVANKA    25.02.2019, 17:24
Оценка:  -3
VSHIVANKA
И НА МАРСЕ БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ ....)))
ВОТ ЕЩЁ БЫ ЮЖМАШ ДЛЯ НАЧАЛА РЕАНИМИРОВАТЬ ....)))
nfhvyt    25.02.2019, 17:12
Оценка:  -3
nfhvyt
Хана Херсону ))
Колишній-східняк    25.02.2019, 17:03
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Через Крым, мост и далее на рассею.
Колишній-східняк    25.02.2019, 17:05
Оценка:  +1
Колишній-східняк
по восходящей...
Колишній-східняк    25.02.2019, 17:21
Оценка:  +3
Колишній-східняк
небольшие и частые землетрясения под мостом - хороший тест на правильность проекта
Колишній-східняк    25.02.2019, 17:50
Оценка:  +1
Колишній-східняк
45.1, 30.8 - неплохие координаты для платформы будут, я по карте прикинул. А может и 45, 32...
Колишній-східняк    25.02.2019, 17:52
Оценка:  +1
Колишній-східняк
И ускоряющее направление вращения Земли тоже неплохое...
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