Штрафы за нарушение “языкового закона” стартуют от 5100 грн

В Верховной Раде сообщили, какую меру наказания может получит гражданин, нарушивший “языковой закон”.

Подготовленный ко второму чтению так называемый “языковой закон” подразумевает высокие штрафы для тех, кто ним будет пренебрегать. Об этом журналистам РБК-Украина сообщила заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

Читай также: С валюты Казахстана исчезнет русский язык

Чиновница рассказала, что Украине давно пора на законодательном уровне закрепить статус украинского языка как государственного. Этот шаг просто необходим, поскольку только так можно остановить бесконечные языковые скандалы всей стране.

Этот закон практически никак не повлияет на жизнь рядового украинца. Между тем, предприниматели, которые работают в публичной сфере (рестораны, кафе, магазины, АЗС), должны будут соблюдать нормы закона.

Читай также: Рада рассмотрит законы о военном положении, госязыке и названии Переяслав-Хмельницкого

Для тех, кто не собирается подчиняться закону, предусмотрены штрафы в размере от 5100 до 6800 в гривневом эквиваленте. Такое наказание в Раде считают вполне правомерным.

Напомним, гарант сегодня подписал закон. Он запрещает представителям Российской Федерации наблюдать за избирательным процессом в Украине.