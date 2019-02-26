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Штрафы за нарушение “языкового закона” стартуют от 5100 грн

Комментариев: 16
В Верховной Раде сообщили, какую меру наказания может получит гражданин, нарушивший “языковой закон”.
Ирина Подоляк
Ирина Подоляк
facebook.com/iryna.podolyak

Подготовленный ко второму чтению так называемый “языковой закон” подразумевает высокие штрафы для тех, кто ним будет пренебрегать. Об этом журналистам РБК-Украина сообщила заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк.

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Чиновница рассказала, что Украине давно пора на законодательном уровне закрепить статус украинского языка как государственного. Этот шаг просто необходим, поскольку только так можно остановить бесконечные языковые скандалы всей стране.

Этот закон практически никак не повлияет на жизнь рядового украинца. Между тем, предприниматели, которые работают в публичной сфере (рестораны, кафе, магазины, АЗС), должны будут соблюдать нормы закона.

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Для тех, кто не собирается подчиняться закону, предусмотрены штрафы в размере от 5100 до 6800 в гривневом эквиваленте. Такое наказание в Раде считают вполне правомерным.

Напомним,  гарант сегодня подписал закон. Он запрещает представителям Российской Федерации наблюдать за избирательным процессом в Украине. 

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Теги: Ирина Подоляк, Верховная рада, украинский язык, закон, штраф
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Комментариев (16)
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Bagram123    26.02.2019, 18:24
Оценка:  +1
Bagram123
Что страна нищая и убогая,так на это наплевать,главное на який мови балакать,наверное от этого сытнее будешь и богаче.
Tratarog    26.02.2019, 18:21
Оценка:  +1
Tratarog
Украина - жуткий совок)
GreenPeace!    26.02.2019, 18:20
Оценка:  +1
GreenPeace!
Всю жизнь на украинском разговривали в деревнях,и то на суржике...и на западной Украине(и там диалекты сплошные,разобрать порой нереально,что они тарахтят).Короче,порошенко решил разрушить страну и добить народ,который умеет думать.
GreenPeace!    26.02.2019, 18:16
Оценка:  +1
GreenPeace!
Это плевок в лицо тем,кто вырос при СССР,выучился!!И является жителем Украины.Короче,Порошенко педрило
GreenPeace!    26.02.2019, 18:17
Оценка:  +1
GreenPeace!
Наровном месте ущемляют права русскоязычных украинцев,плюют на их прошлое.Короче,дай Бог нормвльного президента следующего.А не убийцу.
prontozaurus    26.02.2019, 18:08
Оценка:  -1
prontozaurus
А цо, бігміру вже стягнення призначили?
КимЧенПых    26.02.2019, 17:54
Оценка:  +2
КимЧенПых
опять бросили говна на вентилятор
prontozaurus    26.02.2019, 18:04
Оценка:  -1
prontozaurus
Тебе попереджали "відійди!".
korvin_ral    26.02.2019, 17:50
Оценка:  +3
korvin_ral
Яка різниця хто є хто?
Яка тут мова все одно,
Дайте пожити спокійно,
Нас вже дістало ваше зло.
Ми всі однакові давно,
Вам зрозуміти не дано:
Що схід і захід за одно,
Дайте пожити спокійно!
(с)
Миротворение    26.02.2019, 17:40
Оценка:  -1
Миротворение
Все областные города,Киев и восток и юг Украины говорят по-русски.Западная и сёла говорят по-украински.
И с какого бодуна русскоязычных будут обслуживать на украинском?Это уже языковая дискриминация называется.В Америке по цвету кожи,в Украине по языку.Дискриминация в мире строго наказуема!
Dexidrine    26.02.2019, 17:50
Оценка:  0
Dexidrine
С такого, что название страны посмотри.
nfhvyt    26.02.2019, 17:31
Оценка:  +6
nfhvyt
Авакова уже оштрафовали ?
designandrey65    26.02.2019, 17:31
Оценка:  +6
designandrey65
Началось...бл,,дь
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