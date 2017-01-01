В селе под Херсоном 11-летнюю школьницу избили одноклассницы

Девочка попала в травматологическое отделение Голопристанской больницы.

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В школе села Таврическое Голопристанского района Херсонской области от буллинга пострадала 11-летняя девочка. Школьница попала в больницу.

Об этом сообщил начальник Главного территориального управления юстиции в Херсонской области Константин Хутковский.

По его словам, на горячую телефонную линию областного штаба противодействия буллингу обратилась жительница села Татьяна, чью дочь постоянно оскорбляли в школе. После одного из инцидентов девочка оказалась в больнице.

“Оле 11 лет, она занимается танцами, играет на фортепиано и скрипке. И мечтает стать парикмахером. Однако сейчас пятиклассница проводит время не с друзьями, а в травматологическом отделении Голопристанской больницы. Девочка говорит, что еще 19 февраля ее на уроке физкультуры избили несколько одноклассниц“, — сообщил Константин Хутковский в социальных сетях.

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Мама девочки жалуется, что соученики постоянно издеваются над Олей, а один раз намеренно защемили ей руку. Ребенок жаловался педагогу, однако реакции на это не последовало. «Директор школы заверила, что по данному факту провели внутреннюю проверку, опросили нескольких детей-свидетелей. А вот классный руководитель Оли честно призналась, что некоторых своих учеников не может назвать хорошими и отзывчивыми», — сообщил Хутковский и напомнил, что 19 января вступил в действие антибуллинговий закон, который предусматривает ряд видов наказаний. Это и штрафы до 3400 грн, и общественные работы.

“Если обидчику менее 16 лет, то за его действия будут отвечать родители. Также предусмотрено наказание для руководителя учебного заведения за сокрытие фактов буллинга — это либо штраф до 1700 грн или исправительные работы. Наказание определяет исключительно суд“, — отметил он.

Мама пострадавшей девочки написала заявление в полицию. Правоохранители завели дело по статье 122 ч.1 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») УК Украины. В то же время родители детей, которых подозревают в избиении девочки, считают травму несчастным случаем.

Как сообщалось в апреле 2018, в Киеве школьники избили одноклассника, сломали позвоночник.