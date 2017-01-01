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Отмена статьи о незаконном обогащении грозит отменой безвиза с ЕС - Гопко

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В парламенте обеспокоились отменой статьи о незаконном обогащении. Решение Конституционного суда может стать причиной отмены безвиза с ЕС.
Гопко считает отмену закона необоснованной
Гопко считает отмену закона необоснованной
facebook.com/hanna.hopko

В Раде заговорили о рисках отмены безвизового режима со странами ЕС после отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом рассказала глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, пишет Униан.

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Гопко заявила, что этот закон был одним из ключевых требований ЕС перед подписанием безвиза. Теперь в Евросоюзе могут усомниться в нужности безвизового режима с Украиной.

Кроме того, Анна Гопко назвала это решение Конституционного суда очень странным.

Здесь надо честно сказать, что Конституционный суд за все годы независимости Украины всегда принимал очень странные политические решения не в интересах государства - отметила чиновница.

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Мнение Анны Гопко разделяют и другие депутаты. У ЕС могут возникнуть претензии к Украине, вплоть до отмены безвизового режима.

Напомним, КСУ отменил статью УКУ о незаконном обогащении. Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении: ее положения нарушают презумпцию невиновности.

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Теги: Анна Гопко, КСУ, незаконное обогащение, безвиз, ЕС
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