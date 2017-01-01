Отмена статьи о незаконном обогащении грозит отменой безвиза с ЕС - Гопко
В Раде заговорили о рисках отмены безвизового режима со странами ЕС после отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Об этом рассказала глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, пишет Униан.
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Гопко заявила, что этот закон был одним из ключевых требований ЕС перед подписанием безвиза. Теперь в Евросоюзе могут усомниться в нужности безвизового режима с Украиной.
Кроме того, Анна Гопко назвала это решение Конституционного суда очень странным.
Здесь надо честно сказать, что Конституционный суд за все годы независимости Украины всегда принимал очень странные политические решения не в интересах государства - отметила чиновница.
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Мнение Анны Гопко разделяют и другие депутаты. У ЕС могут возникнуть претензии к Украине, вплоть до отмены безвизового режима.
Напомним, КСУ отменил статью УКУ о незаконном обогащении. Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении: ее положения нарушают презумпцию невиновности.