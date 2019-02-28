Закон о запрете российских наблюдателей на выборах вступил в силу

Закон запрещает гражданам страны-агрессора участвовать в выборах в Украине в качестве наблюдателей.

Закон о недопуске наблюдателей из РФ вступил в силу EPA/UPG

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Закон №9524 о запрете участвовать в выборах в Украине наблюдателям из страны-агрессора вступил в силу.

В среду закон был опубликован в “Голосе Украины“. Он вносит изменения в законы “О выборах президента“, “О выборах народных депутатов“и “О местных выборах“.

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Документ запрещает быть наблюдателями на выборах гражданам страны, которую Верховная Рада объявила агрессором или оккупантом (речь по итогу идет только о России).

Кроме того, закон запрещает регистрировать наблюдателями лиц, которых рекомендовала Россия.

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Напомним, президент Петр Порошенко 26 февраля подписал закон о запрете российских наблюдателей на выборах в Украине.