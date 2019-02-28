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Закон о запрете российских наблюдателей на выборах вступил в силу

Комментариев: 2
Закон запрещает гражданам страны-агрессора участвовать в выборах в Украине в качестве наблюдателей.
Закон о недопуске наблюдателей из РФ вступил в силу
Закон о недопуске наблюдателей из РФ вступил в силу
EPA/UPG

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Закон №9524 о запрете участвовать в выборах в Украине наблюдателям из страны-агрессора вступил в силу.

В среду закон был опубликован в “Голосе Украины“. Он вносит изменения в законы “О выборах президента“, “О выборах народных депутатов“и “О местных выборах“.

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Документ запрещает быть наблюдателями на выборах гражданам страны, которую Верховная Рада объявила агрессором или оккупантом (речь по итогу идет только о России).

Кроме того, закон запрещает регистрировать наблюдателями лиц, которых рекомендовала Россия.

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Напомним, президент Петр Порошенко 26 февраля подписал закон о запрете российских наблюдателей на выборах в Украине.

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Теги: РФ, выборы, Украина, выборы президента, наблюдатели
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Комментариев (2)
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prontozaurus    28.02.2019, 11:22
Оценка:  +2
prontozaurus
Де це бачено, щоб холопи наглядали та вказували вільним козакам, як їм гетьмана обирати?
prontozaurus    28.02.2019, 11:14
Оценка:  +2
prontozaurus
Нє)( шастать.
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