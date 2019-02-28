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Морякам в Москве передали продукты, обувь и деньги

Комментариев: 1
Военнопленные обеспечены всем необходимым, заверяют консулы.
Морякам в СИЗО передали пакеты из Минобороны и МИД
Морякам в СИЗО передали пакеты из Минобороны и МИД
facebook.com/knst.kotov

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Украинские военнопленные моряки в СИЗО “Лефортово“ в Москве получили теплую одежду, обувь, продуктовые наборы и деньги. Об этом рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает УНН.

Состояние пленных консулы оценивают как удовлетворительное. Погорельцев отметил, что консулам удалось посетить всех украинских моряков, включая троих раненых.

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“Жалоб на условия содержания и применения к ним недозволенных средств они не выражали - на применение физического давления“, - заявил дипломат, добавив, что передачи морякам приходили также от Минобороны и МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что "судьям" и "прокурорам" в Крыму объявили подозрение из-за уголовного дела и ареста украинских моряков.

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Теги: моряки, военнопленные, передача, деньги, продукты, консулы
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Комментариев (1)
big-werasd    28.02.2019, 14:04
Оценка:  0
big-werasd
Ох уж эта украинская пропаганда)))) Придумала себе мемчик "военнопленный" и во всю юзает его в угоду США
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