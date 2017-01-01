Заседание в Минске сорвали "базарные тетки" из ОРДЛО - Геращенко

Представители Донецка устроили истерику в бранной форме в ответ на требование освободить украинских моряков.

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Заседание гуманитарной группы в Минске, где Украину представляли эксперты СБУ и МинВОТ, было сорвано. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

“Заседание группы было грубо сорвано “базарными тетками“, которые были приглашены от ОРДЛО и функция которых: озвучивать темники Кремля“, - заявила Геращенко.

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По ее словам, представители РФ и приглашенные из ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны об обмене осужденных в Украине граждан РФ на политзаключенных Кремля. Отказались они и от идеи помилования 72 сепаратистов в обмен на 19 украинских заложников.

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“Устроили отвратительную истерику, как только украинские представители заявили требование о немедленном освобождении военнопленных моряков“, - добавила она.

“Во время заседания подгруппы ТКГ приглашенные из Донецка не дипломатично, базарно, в оскорбительной и некорректной форме попыталась делать заявления в адрес Украины“, - отметила она.

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Украинская делегации выразила протест, обвинив ОРДЛО в превращении переговорного процесса “в рынок с бранными хамами“ и покинула зал заседаний, рассказала Геращенко.

“Мои коллеги жестко указали представителям ОБСЕ и РФ на недопустимость оскорбительных, недипломатичных высказываний в рамках переговорного процесса со стороны марионеток Кремля“, - подчеркнула первый вице-спикер.

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Напомним, ранее Ирина Геращенко заявила, что прямых переговоров с представителями ОРДЛО у Украины быть не может.