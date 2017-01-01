В Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию

Тяжелобольную девочку из Донецкой области готовят к операции.

Впервые в истории Украины Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой области и города Киева совместно с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и при поддержке участников Операции объединенных сил провели аэромедицинскую эвакуацию.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Читай также: К медреформе присоединятся 110 частных клиник

Вчера, 27 февраля, на специальном самолете девочку 2006 года в тяжелом состоянии транспортировали из Краматорска в Киев. Сейчас ребенка готовят к оперативному вмешательству.

Девочку доставили из областного отделения нейрохирургии больницы города Лиман на аэродром Краматорска. Врач-анестезиолог и фельдшер сопровождали ребенка в аэропорт в Киеве. Для дальнейшего лечения бригада экстренной медпомощи в сопровождении полиции доставила ребенка в институт нейрохирургии им. академика А.П. Ромоданова. Сейчас девочка находится в отделении интенсивной терапии и анестезиологии института, ее готовят к операции.

“Эта первая аэромедицинская эвакуация - пример скоординированной работы Центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, ГосЧС, участников Операции объединенных сил. Она состоялась при поддержке волонтеров и активистов“, - отметили в Минздраве.

Читай также: Гриппом и ОРВИ за неделю заболели почти 200 тысяч украинцев

Напомним, в июле прошлого года МВД Украины подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

Напомним, среднее время реагирования “скорой помощи“ на вызов с момента получения уведомления бригадой и до первого контакта с пациентом составляет 8,5 минут, в пределах 10 минут осуществляется 56% всех вызовов, в пределах 20 минут - 94% всех вызовов.