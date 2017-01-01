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В Запорожье взорвали банкомат

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Неизвестные взорвали фасадную часть банкомата, расположенного по улице Мечникова.
ПриватБанк объявил вознаграждение за помощь в поимке хулиганов
ПриватБанк объявил вознаграждение за помощь в поимке хулиганов
gazeta.zp.ua

В Шевченковском районе Запорожья утром в пятницу, 1 марта, неизвестные взорвали банкомат.

Об этом сообщила пресс-секретарь запорожского филиала ПриватБанка Мария Соболевская, пишет Укринформ.

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По информации Службы безопасности банка, около 4:00 утра неизвестные взорвали фасадную часть банкомата, расположенного по улице Мечникова.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Кроме того, банковское учреждение объявило о вознаграждении в сумме 50 тысяч гривен за информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Напомним, 22 февраля в Харькове злоумышленники взорвали два банкомата и похитили деньги.

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Теги: Запорожье, банкомат, взрыв, ПриватБанк
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