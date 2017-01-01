Весна в Украине началась со штормового предупреждения

Синоптики объявили о штормовом предупреждении. В Украине желтый уровень опасности.

1 марта по всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра. Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В сообщении говорится о том, что практически во всех областях страны ожидается сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Тем самым синоптики предупреждают о I (желтом) уровне опасности.

По прогнозам синоптиков, непонятная погодная ситуация будет сохраняться до 4 марта. Со следующей недели в Украине ожидается прояснение, столбик термометра приблизится к +10, а в некоторых областях до +15 градусов по Цельсию.

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Сегодня синоптики не советуют долго гулять, тепло одеваться и следить за своими зонтиками.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода этой весной. Прогнозировано, что первая часть весны будет холодной, но с 10 апреля начнется солнечная жаркая весна.