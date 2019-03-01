Агрессия Путина больше всего ударила по русскоязычным украинцам - Порошенко
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От плана президента РФ Владимира Путина по агрессии против Украины пострадало прежде всего русскоязычное население. Об этом заявил президент Петр Порошенко в Мариуполе, передает Укринформ.
“Российская агрессия, аннексия Крыма, распространение “русского мира“ и экономическая блокада. Именно дончане начали острее всего ощущать последствия“, - подчеркнул он.
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Порошенко добавил, что во время этой войны область потеряла большую часть своего промышленного потенциала.
“Донецк и Донецкая область были полностью разрушены. От плана Путина пострадали в первую очередь кто? - русскоязычные“, - отметил он.
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Он добавил, что расчеты лидера Кремля провалились, потому что Украина выстояла и власти вывели экономику из “пике“.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко поручил проработать вопрос постройки аэропорта в Мариуполе.