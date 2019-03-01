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Агрессия Путина больше всего ударила по русскоязычным украинцам - Порошенко

Комментариев: 8
Как раз русскоязычное население больше всего пострадало в результате попытки установить в Украине "русский мир", говорит президент.
Порошенко считает, что Путин не "защитил", а больше всего навредил русскоязычным в Украине
Порошенко считает, что Путин не "защитил", а больше всего навредил русскоязычным в Украине
EPA/UPG

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От плана президента РФ Владимира Путина по агрессии против Украины пострадало прежде всего русскоязычное население. Об этом заявил президент Петр Порошенко в Мариуполе, передает Укринформ.

“Российская агрессия, аннексия Крыма, распространение “русского мира“ и экономическая блокада. Именно дончане начали острее всего ощущать последствия“, - подчеркнул он. 

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Порошенко добавил, что во время этой войны область потеряла большую часть своего промышленного потенциала. 

“Донецк и Донецкая область были полностью разрушены. От плана Путина пострадали в первую очередь кто? - русскоязычные“, - отметил он.

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Он добавил, что расчеты лидера Кремля провалились, потому что Украина выстояла и власти вывели экономику из “пике“.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко поручил проработать вопрос постройки аэропорта в Мариуполе.

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Теги: Порошенко, Мариуполь, Путин, агрессия, РФ, Украина, Донбасс
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Комментариев (8)
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bertal    01.03.2019, 18:30
Оценка:  +3
bertal
Это чмо уже разделил людей Украины на русскоязычных и остальных, и "это" прет на второй срок? Русскоязычные готовтесь учить американский или еврейский, говоря на русском в Украине станете пособниками Путина или сепарами, как вам больше нравится
Letohradek    01.03.2019, 18:43
Оценка:  -2
Letohradek
Ущербное, что ты несешь? На русскоязычных и бЕндер, начал делить твой дважды легитимный )) И ты скотособака догавкаешься и покинешь Родину ))
ТТ69    01.03.2019, 18:19
Оценка:  +4
ТТ69
Ой-вей......
Olshankin    01.03.2019, 18:16
Оценка:  +5
Olshankin
При Яныке никто не говорил, что экономика в пике. Работали, имели доходы побольше нынешних.
ZE2019    01.03.2019, 18:15
Оценка:  +5
ZE2019
31 березня скажемо рішуче "НІ" діючій злочинній владі!
dukeOd    01.03.2019, 18:07
Оценка:  +4
dukeOd
А ощущение,что Порох за Путина мстит всей Украине
Boхеrоgas    01.03.2019, 18:12
Оценка:  -6
Boхеrоgas
Ты то ощущаешь своей сракой, пядрило ватный!))
ИИИИИИИИИИ    01.03.2019, 18:38
Оценка:  +3
ИИИИИИИИИИ
Ты своей уже ничего не ощущаешь, привык, наверное)
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