В Ровно погиб глава союза участников АТО

Руководитель общественной организации въехал на авто в бетонное ограждение.

Берташ от полученных травм погиб на месте facebook.com/uarivnetv

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Сегодня в Ровно около 00:20 произошло ДТП на перекрестке с круговым движением улиц Льнокомбинатовская-Костромская-Гагарина областного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение rv.npu.gov.ua

“42-летний житель села Бармаки Ровенского района, управляя автомобилем “Mercedes-Benz“, двигаясь со стороны Бармака, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение кольца кругового движения“, - говорится в сообщении.

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Водитель погиб на месте происшествия, он является руководителем одной из общественных организаций.

Похороны Беташа состоятся завтра в Ровенской области rv.npu.gov.ua

Представительница союза участников АТО “Горынь“ Наталья Горынь сообщила в Facebook, что погиб руководитель организации Андрей Берташ. Она также добавила, что его похороны состоятся в субботу.

В ДТП погиб руководитель общественной организации rv.npu.gov.ua

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“Прощание с Андреем Берташем пройдет завтра 2 марта в 12:00 по адресу село Бармаки, улица Грушевского, 24. В 10:30 будет автобус с автостанції Чайка“, - написала Горынь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области поезд сбил мужчину.