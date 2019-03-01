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В Ровно погиб глава союза участников АТО

Комментариев: 3
Руководитель общественной организации въехал на авто в бетонное ограждение.
Берташ от полученных травм погиб на месте
Берташ от полученных травм погиб на месте
facebook.com/uarivnetv

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Сегодня в Ровно около 00:20 произошло ДТП на перекрестке с круговым движением улиц Льнокомбинатовская-Костромская-Гагарина областного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение
Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение
rv.npu.gov.ua

“42-летний житель села Бармаки Ровенского района, управляя автомобилем “Mercedes-Benz“, двигаясь со стороны Бармака, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение кольца кругового движения“, - говорится в сообщении.

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Водитель погиб на месте происшествия, он является руководителем одной из общественных организаций.

Похороны Беташа состоятся завтра в Ровенской области
Похороны Беташа состоятся завтра в Ровенской области
rv.npu.gov.ua

Представительница союза участников АТО “Горынь“ Наталья Горынь сообщила в Facebook, что погиб руководитель организации Андрей Берташ. Она также добавила, что его похороны состоятся в субботу. 

В ДТП погиб руководитель общественной организации
В ДТП погиб руководитель общественной организации
rv.npu.gov.ua

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“Прощание с Андреем Берташем пройдет завтра 2 марта в 12:00 по адресу село Бармаки, улица Грушевского, 24. В 10:30 будет автобус с автостанції Чайка“, - написала Горынь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области поезд сбил мужчину.

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Теги: ДТП, Ровно, ветераны, АТО, общественные организации, полиция
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Комментариев (3)
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big-werasd    01.03.2019, 19:53
Оценка:  +2
big-werasd
Зачем новость не о чём два раза постили?
Антибес    01.03.2019, 19:19
Оценка:  +4
Антибес
Воистину,"земля-бетоном" ;!)))))))))))))))))
Кырмызы_вэ_бейаз    01.03.2019, 19:22
Оценка:  0
Кырмызы_вэ_бейаз
Вы то не уподобляйтесь им!
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