В Ровно погиб глава союза участников АТО
Читай также: В Польше перевернулся автобус с украинцами, есть жертвы
Сегодня в Ровно около 00:20 произошло ДТП на перекрестке с круговым движением улиц Льнокомбинатовская-Костромская-Гагарина областного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.
“42-летний житель села Бармаки Ровенского района, управляя автомобилем “Mercedes-Benz“, двигаясь со стороны Бармака, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение кольца кругового движения“, - говорится в сообщении.
Читай также: В Днепре патрульные устроили ДТП, избили водителя и угнали машину - СМИ
Водитель погиб на месте происшествия, он является руководителем одной из общественных организаций.
Представительница союза участников АТО “Горынь“ Наталья Горынь сообщила в Facebook, что погиб руководитель организации Андрей Берташ. Она также добавила, что его похороны состоятся в субботу.
Читай также: Во Львове BMW на "красивых" номерах подставился под удар трамвая
“Прощание с Андреем Берташем пройдет завтра 2 марта в 12:00 по адресу село Бармаки, улица Грушевского, 24. В 10:30 будет автобус с автостанції Чайка“, - написала Горынь.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области поезд сбил мужчину.