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Задержанного архиепископа ПЦУ обвиняют в краже

Комментариев: 2
На задержание архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента уже отреагировала украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ)
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ)
Александра Ефименко

Задержанного в аннексированном Крыму архиепископа Крымской епархии автокефальной Православной церкви Украины Климента в воскресенье, 3 марта, задержали якобы из-за кражи в церкви. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

"Как мне сказали в дежурной части, был звонок с сообщением, что в Симферополе в церкви на улице Севастопольской что-то украли. То есть, кто-то якобы позвонил, что в моей церкви кража. И поэтому они меня задержали на автовокзале, сняли уже из автобуса. Это все ложь. Так как о том, кто я, они узнали, только когда привезли в райотдел. И через 30 минут они придумали такую версию", - рассказал архиепископ.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова пытается связаться с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.

"Позвонила Москальковой, пока она не на связи. Написала ей сообщение! Буду стараться с ней связаться. Работаем", - заявила она.

Как известно, архиепископ Климент планировал посетить судебное разбирательство дела арестованного в РФ гражданина Украины Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

Ранее в ПЦУ заявили об угрозах священникам, которые покинули УПЦ МП.

 

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Теги: Крым, задержание, аннексия Крыма, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BROKER666    03.03.2019, 16:58
Оценка:  +2
BROKER666
только ордынские п0цы могут обвинять человека что он сам у себя что-то украл
big-werasd    03.03.2019, 16:42
Оценка:  -3
big-werasd
Эх, а у попа то ручки шаловливые))
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