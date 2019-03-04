ПЦУ собралась на Священный Синод

На заседании синода присутствуют 13 архиереев, включая Епифания и Филарета.

На весь экран Свернуть

Читай также: В храмы ПЦУ пустят в мини-юбках и шортах, но кабинки для исповедей не поставят

Православная церковь Украины собралась на синод. Об этом сообщает пресс-служба церкви в Facebook.

“4 марта 2019 в Доме митрополита под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит заседание Священного Синода Православной Церкви Украины“, - говорится в сообщении ведомства.

Читай также: Архиепископ ПЦУ Климент задержан оккупантами в Симферополе

Пресс-служба церкви также показала фото с начала заседания синода. На заседании присутствуют 13 священнослужителей, включая почетного патриарха ПЦУ Филарета.

Напомним, ранее Епифаний заявил, что ПЦУ готова выполнить требование Румынской православной церкви.