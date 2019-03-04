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ПЦУ собралась на Священный Синод

Комментариев: 2
На заседании синода присутствуют 13 архиереев, включая Епифания и Филарета.
ПЦУ собралась на Священный Синод
© facebook.com/Orthodox.in.Ukraine
Фото 1/8
  • В Киеве проходит заседание Синода ПЦУ
  • Синод проходит в Доме митрополита Епифания
  • Синод проходит под руководством Епифания, Филарет также присутствует
  • На заседании синода присутствуют 13 человек
  • Архиереи ПЦУ собрались на Священный Синод
  • В Киеве проходит заседание Священного Синода ПЦУ
  • Архиереи обсуждают дела ПЦУ в Доме митрополита
  • Заседание Синода ПЦУ началось около полудня
ПЦУ собралась на Священный Синод
В Киеве проходит заседание Синода ПЦУ
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Православная церковь Украины собралась на синод. Об этом сообщает пресс-служба церкви в Facebook.

“4 марта 2019 в Доме митрополита под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит заседание Священного Синода Православной Церкви Украины“, - говорится в сообщении ведомства.

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Пресс-служба церкви также показала фото с начала заседания синода. На заседании присутствуют 13 священнослужителей, включая почетного патриарха ПЦУ Филарета.

Напомним, ранее Епифаний заявил, что ПЦУ готова выполнить требование Румынской православной церкви.

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Теги: Епифаний, ПЦУ, синод, Филарет, заседание
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Комментариев (2)
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ТТ69    04.03.2019, 14:45
Оценка:  +1
ТТ69
"А вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь"
Boxerogos    04.03.2019, 14:11
Оценка:  0
Boxerogos
ПЦУ-Псевдо Церковь Украины,благодаря своему создателю-ПоЦУ Педе Пидоpoшенко,успела окончательно себя дискредитировать в глазах верующих.
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