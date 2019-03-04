ПЦУ собралась на Священный Синод
На заседании синода присутствуют 13 архиереев, включая Епифания и Филарета.
ПЦУ собралась на Священный Синод
© facebook.com/Orthodox.in.Ukraine
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ПЦУ собралась на Священный Синод
В Киеве проходит заседание Синода ПЦУ
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Православная церковь Украины собралась на синод. Об этом сообщает пресс-служба церкви в Facebook.
“4 марта 2019 в Доме митрополита под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит заседание Священного Синода Православной Церкви Украины“, - говорится в сообщении ведомства.
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Пресс-служба церкви также показала фото с начала заседания синода. На заседании присутствуют 13 священнослужителей, включая почетного патриарха ПЦУ Филарета.
Напомним, ранее Епифаний заявил, что ПЦУ готова выполнить требование Румынской православной церкви.