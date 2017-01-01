Я принял этот орден за рассказы об Одессе, - Жванецкий

Народный артист Украины и России Михаил Жванецкий прокомментировал награждение орденом, которым его наградил президент РФ.

Скандальное награждение одессита Михаила Жванецкого орденом “За заслуги перед Отечеством” породила еще больше ненависти к артисту со стороны его соотечественников. Сам Жванецкий прокомментировал ситуацию изданию Гордон.

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В своем письме Жванецкий написал, что принял этот орден. По словам артиста, эту награду он получил за свои жизненные рассказы о родной Одессе.

Одесса – это жемчужина Украины. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы, - написал Михаил Жванецкий.

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Артист не зря подчеркивает свою любовь к родной Одессе, ведь накануне активисты пообещали, что Жванецкий в Одессе больше не выступит. Также активисты призвали отменить концерт артиста в Киеве.

Напомним, Владимир Путин наградил украинца орденом “За заслуги перед Отечеством”. Эту новость очень критично восприняли в Украине, особенно одесскими активистами.