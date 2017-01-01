Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В здании банка в Чернигове нашли застреленным 19-летнего охранника

Комментариев: 0
Рассматривается версия самоубийства.
Камеры видеонаблюдения не зафиксировали посторонних людей
Камеры видеонаблюдения не зафиксировали посторонних людей
cn.npu.gov.ua

В Чернигове в помещении банка обнаружили убитым 19-летнего работника полиции охраны.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

Читай также: Во Львове перерезали горло экс-главе Правого сектора: Полиция проверяет версию самоубийства

Утром 5 марта в помещении одного из банковских отделений Чернигова обнаружили тело 19-летнего работника полиции охраны с огнестрельным ранением. Согласно предварительным данным полиции, рассматривается версия самоубийства, поскольку на записях камер видно, что в помещение, кроме охранника, никто не заходил.

"На месте происшествия работает полиция, решается вопрос об открытии уголовного производства", - уточнили в полиции.

Как сообщалось, в декабре в Кривом Роге ограбили банк, была ранена сотрудница.

Поделись:
Теги: банк, самоубийство, охранник, Чернигов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь