В здании банка в Чернигове нашли застреленным 19-летнего охранника
В Чернигове в помещении банка обнаружили убитым 19-летнего работника полиции охраны.
Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.
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Утром 5 марта в помещении одного из банковских отделений Чернигова обнаружили тело 19-летнего работника полиции охраны с огнестрельным ранением. Согласно предварительным данным полиции, рассматривается версия самоубийства, поскольку на записях камер видно, что в помещение, кроме охранника, никто не заходил.
"На месте происшествия работает полиция, решается вопрос об открытии уголовного производства", - уточнили в полиции.
Как сообщалось, в декабре в Кривом Роге ограбили банк, была ранена сотрудница.