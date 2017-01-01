На Донбассе заработала "скорая помощь" для собак

Мобильный пункт оборудован для работы в полевых условиях.

На Донбассе появится передвижной пункт помощи полицейским собакам скриншот из видео

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В Украине заработал мобильный ветеринарный пункт, предназначенный для оказания помощи служебным собакам, получившим ранения во время выполнения заданий в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Мобильный пункт оборудован аппаратом ультразвуковой диагностики, операционным столом и генератором для работы в полевых условиях. Проект был запущен в Национальной полиции.

Первую остановку по пути на Донбасс мобильный пункт сделал в Днепре – здесь ветеринары осмотрели четверых служебных овчарок, которые нуждались в хирургическом вмешательстве.

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“Это были застарелые флегмоны, застарелые гематомы, которые переродились в опухоли, и теперь эти опухоли мы должны удалить“, – отметил главный врач Хмельницкой государственной больницы ветеринарной медицины Кирилл Чумаков.

“Также будет проведено клиническое обследование всех служебных собак, осмотр аппаратом УЗИ, а также вакцинация и иммунизация, иммунная стимуляция служебных собак“, – добавил Ярослав Красьоха, заместитель начальника отдела организации кинологической деятельности Национальной полиции Украины.

Как сообщалось 28 февраля, пограничники показали, как готовят собак в спецназ.