На Донбассе заработала "скорая помощь" для собак
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В Украине заработал мобильный ветеринарный пункт, предназначенный для оказания помощи служебным собакам, получившим ранения во время выполнения заданий в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Мобильный пункт оборудован аппаратом ультразвуковой диагностики, операционным столом и генератором для работы в полевых условиях. Проект был запущен в Национальной полиции.
Первую остановку по пути на Донбасс мобильный пункт сделал в Днепре – здесь ветеринары осмотрели четверых служебных овчарок, которые нуждались в хирургическом вмешательстве.
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“Это были застарелые флегмоны, застарелые гематомы, которые переродились в опухоли, и теперь эти опухоли мы должны удалить“, – отметил главный врач Хмельницкой государственной больницы ветеринарной медицины Кирилл Чумаков.
“Также будет проведено клиническое обследование всех служебных собак, осмотр аппаратом УЗИ, а также вакцинация и иммунизация, иммунная стимуляция служебных собак“, – добавил Ярослав Красьоха, заместитель начальника отдела организации кинологической деятельности Национальной полиции Украины.
Как сообщалось 28 февраля, пограничники показали, как готовят собак в спецназ.