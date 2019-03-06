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США планируют передать Украине летальное оружие, - генерал НАТО

Комментариев: 5
Генерал НАТО сообщил, что США готовы предоставить Украине летальное оружие.
Генерал уверен, что это оружие необходимое для флота Украины
Генерал уверен, что это оружие необходимое для флота Украины
EPA/UPG

США планируют передать Украине мощное летальное оружие, которое сможет усилить мощность многих спецподразделений Вооруженных сил страны. Об этом изданию U.S.News рассказал главнокомандующих Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти.

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По словам Скапарротти, новое летальное оружие предназначено для предотвращения повторной агрессии войск Российской Федерации в районе Керченского пролива. С помощью этих образцов оружия будут усилены снайперские возможности украинского морского флота.

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Между тем, генерал Кертис Скапарротти рассказал, что поставка летального оружия должна быть согласована с американскими политиками. Если же проблем не возникнет, то передача летального оружия состоится в кратчайшие сроки.

Напомним, катера Росгвардии начали патрулировать Керченский пролив. Транспортно-десантные катера совершили переход из Севастополя в Керчь.

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Теги: НАТО, генерал, США, Украина, летальное оружие
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Комментариев (5)
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big-werasd    06.03.2019, 12:04
Оценка:  -5
big-werasd
Ждём летальное оружие))) Плавательное уже дали, но доплыть оно не может, теперь посмотрим долетит ли летальное
BROKER666    06.03.2019, 11:48
Оценка:  +1
BROKER666
Вшивое, то же самое, вы - ордынцы, изрыгали и по-поводу джавелинов...
VSHIVANKA    06.03.2019, 11:03
Оценка:  -12
VSHIVANKA
ВИЛАМИ ПО ВОДЕ ПИСАНО , НО СТИМУЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ СКАЧЕК ЕСТЬ .....
СУГС - СУГС - СУГС !!!!
Sinobi-life    06.03.2019, 11:08
Оценка:  +7
Sinobi-life
Подгораешь вшивый ванька!!!
Gagarinn    06.03.2019, 11:18
Оценка:  +5
Gagarinn
Вилами или нет, это еще вопрос.
А вот лаптейный груз 200 пойдет на много веселее.
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