США планируют передать Украине летальное оружие, - генерал НАТО

Генерал НАТО сообщил, что США готовы предоставить Украине летальное оружие.

Генерал уверен, что это оружие необходимое для флота Украины EPA/UPG

США планируют передать Украине мощное летальное оружие, которое сможет усилить мощность многих спецподразделений Вооруженных сил страны. Об этом изданию U.S.News рассказал главнокомандующих Вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти.

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По словам Скапарротти, новое летальное оружие предназначено для предотвращения повторной агрессии войск Российской Федерации в районе Керченского пролива. С помощью этих образцов оружия будут усилены снайперские возможности украинского морского флота.

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Между тем, генерал Кертис Скапарротти рассказал, что поставка летального оружия должна быть согласована с американскими политиками. Если же проблем не возникнет, то передача летального оружия состоится в кратчайшие сроки.

Напомним, катера Росгвардии начали патрулировать Керченский пролив. Транспортно-десантные катера совершили переход из Севастополя в Керчь.