В Одессе на три дня пришвартовались турецкие военные корабли

На фрегате "Барбарос" из группы минных тральщиков НАТО - коло 200 моряков, на "Марти" - около 40.

Фрегат "Барбарос" и ракетный катер "Марти" остановились в порту Одессы armiya.az

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В Одессе пришвартовались два военных корабля турецкого флота. Об этом сообщает ТСН.

Ракетный катер “Марти“ и фрегат “Барбарос“, который входит во вторую группу минных тральщиков постоянной готовности НАТО, пробудут в Одессе до 8 марта.

Официальный визит связан с двусторонним сотрудничеством между военно-морскими силами Украины и Турции. Не исключается также проведение кораблями НАТО боевого слаживания с украинским военным флотом и обучение украинских моряков.

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Отметим, на фрегате установлен зенитно-ракетный комплекс “Морской Воробей“ для противоракетной обороны корабля.

Обе боевые единицы несут на борту американские противокорабельные ракеты типа “Гарпун“, которые способны поражать цель на расстоянии почти 300 километров.

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На фрегате - экипаж из двух сотен моряков, на катере - четыре десятка. Пока неизвестно, пустят ли рядовых граждан на экскурсии на корабле.

Напомним, в конце февраля в Одессе три дня “гостил“ американский эсминец Donald Cook.