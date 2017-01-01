Украина и Польша собирают комиссию для обсуждения всех исторических споров

Правительство готово собрать такую комиссию и обсудить чествование памяти жертв польско-украинских конфликтов.

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Правительство Украины готово провести комиссию по обсуждению всех исторических вопросов с представителями Польши относительно чествования памяти жертв польско-украинских конфликтов. Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко, передает УНН.

“Как только появится возможность - мы это сделаем “, - заверил вице-премьер и добавил, что сейчас уже действует совместная рабочая группа, которую возглавляют он и вице-премьер Польши Петр Глиньский.

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“Мы находимся в постоянном диалоге и мы работаем на разных уровнях, на экспертном, на министерском, поэтому работа не прекращается ни на минуту“, - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша направила в Украину ноту протеста.