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Будущий посол Польши: "Мы приучили Украину, что ей позволено больше"

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Украине стоило бы больше беспокоиться об отношениях с ближайшими соседями, считает дипломат.
Цихоцкий раскритиковал Украину за "фальшивые образы прошлого"
Цихоцкий раскритиковал Украину за "фальшивые образы прошлого"
polskieradio.pl

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Украине стоит больше беспокоиться об отношениях с ближайшими соседями, включая Польшу. Такое мнение высказал кандидат на пост посла Польши в Украине Бартош Цихоцкий, передает Польское Радио.

В четверг его кандидатуру положительно оценила комиссия Сейма по иностранным делам, также отмечает издание. “Мы приучили Украину, что мы не настаиваем на своих интересах, что ей разрешено больше“, - заявил дипломат.

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“Я хотел бы указать украинским политикам, что Европа не состоит только из Германии, и стоит беспокоиться об отношениях с ближайшими соседями“, - подчеркнул Цихоцкий.

Политик подчеркнул, что именно соседи являются “наиболее решительными союзниками украинского дела“. “Для нас будущее Украины никогда не будет функцией отношений со сверхдержавами“, - отметил дипломат.

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Он также добавил, что украинское общество не совсем правильно понимает изменения в Польше и источники возврата европейских обществ к традиционным ценностям семьи.

“Украинская власть пытается построить идентичность на упрощенных и часто фальшивых образах прошлого, поскольку в современном сознании украинского общества отсутствуют однозначные объединяющие элементы“, - считает дипломат.

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По словам Цихоцкого, политические деятели Киева не интересуются историческим аспектом процесса идентификации, но нельзя построить отношения на взаимных контратаках.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша отказалась от участия в заседании Вышеградской четверки в Израиле.

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Теги: Польша, Украина, посол, Цихоцкий, кандидат, отношения
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Комментариев (2)
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Boxerogos    22.02.2019, 18:35
Оценка:  +1
Boxerogos
Польша и наша охреНэнька,в пьяной харе Педи Пидоpoшенко уже не первый год спорят другс другом за право быть названой американским хозяином"любимой женой".Подобно двум проституткам извивающимся перед клиентом,в надежде что тот выберет именно её...Такая вот"независимость"!)))) )))
VSHIVANKA    22.02.2019, 18:22
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ПОЛЬША ТАКАЯ ЖЕ ШЕСТЁРКА США КАК И ЩЕНЕВМЕРЛОВКА , ПОЭТОМУ ЧТО РЕШАТ В ВАШИНГТОНЕ , ТАК И БУДЕТ ...
ПОЭТОМУ СО СТОРОНЫ ПОСЛА ЭТО ПОНТЫ .....
ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА СКАЖУТ , ЧТО БАНДЕРА ДЛЯ ПОЛЯКОВ БРАТ , ПОЛЯКИ ЗАКИВАЮТ ГРИВОЙ ....)))
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