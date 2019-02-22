Будущий посол Польши: "Мы приучили Украину, что ей позволено больше"
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Украине стоит больше беспокоиться об отношениях с ближайшими соседями, включая Польшу. Такое мнение высказал кандидат на пост посла Польши в Украине Бартош Цихоцкий, передает Польское Радио.
В четверг его кандидатуру положительно оценила комиссия Сейма по иностранным делам, также отмечает издание. “Мы приучили Украину, что мы не настаиваем на своих интересах, что ей разрешено больше“, - заявил дипломат.
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“Я хотел бы указать украинским политикам, что Европа не состоит только из Германии, и стоит беспокоиться об отношениях с ближайшими соседями“, - подчеркнул Цихоцкий.
Политик подчеркнул, что именно соседи являются “наиболее решительными союзниками украинского дела“. “Для нас будущее Украины никогда не будет функцией отношений со сверхдержавами“, - отметил дипломат.
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Он также добавил, что украинское общество не совсем правильно понимает изменения в Польше и источники возврата европейских обществ к традиционным ценностям семьи.
“Украинская власть пытается построить идентичность на упрощенных и часто фальшивых образах прошлого, поскольку в современном сознании украинского общества отсутствуют однозначные объединяющие элементы“, - считает дипломат.
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По словам Цихоцкого, политические деятели Киева не интересуются историческим аспектом процесса идентификации, но нельзя построить отношения на взаимных контратаках.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша отказалась от участия в заседании Вышеградской четверки в Израиле.
ПОЭТОМУ СО СТОРОНЫ ПОСЛА ЭТО ПОНТЫ .....
ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА СКАЖУТ , ЧТО БАНДЕРА ДЛЯ ПОЛЯКОВ БРАТ , ПОЛЯКИ ЗАКИВАЮТ ГРИВОЙ ....)))