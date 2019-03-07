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На Волыни подросток избил ветерана АТО до реанимации

Комментариев: 7
Причиной конфликта стало то, что 15-летний парень попросил у мужчины сигарету.
Экспертиза установит, что именно стало причиной травмы - неудачное падение или удар
Экспертиза установит, что именно стало причиной травмы - неудачное падение или удар
depositphotos.com

В городе Нововолынск Волынской области ночью со 2 на 3 марта между 15-летним парнем и 40-летним участником АТО произошел конфликт, мужчина оказался в реанимации.

Об этом сообщает издание Буг.

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В реанимационное отделение мужчина попал с тяжелыми телесными повреждениями. Сразу не было известно, кто избил мужчину и как все произошло. В комментарии журналистам в.и.о.начальника полиции Нововолынского отделения Сергей Галащук рассказал, что сотрудниками уголовного розыска были проведены оперативно-розыскные мероприятия, осмотрены камеры видеонаблюдения и установлена личность второго участника конфликта.

Телесные повреждения нанес несовершеннолетний. Он попросил у мужчины сигарету, который отказал и начал толкать 15-летнего парня. Тот в свою очередь побил атошника.

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“Мужчина, участник АТО, поссорился со своей сожительницей и уходил от нее. Парень попросил закурить, произошел конфликт. Будут проводиться экспертизы, каким образом мужчина получил тяжелые телесные повреждения: в результате падения или удара и будет решаться вопрос по квалификации преступления и привлечения к ответственности“, - отметил Галащук.

Как сообщалось 6 марта, на Прикарпатье жестоко избили ветерана АТО, инвалида, депутата горсовета.

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Теги: избиение, ветеран АТО, Волынская область
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Комментариев (7)
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Ira0956    07.03.2019, 11:29
Оценка:  0
Ira0956
Вот и ответка прилетела.
Фарбио    07.03.2019, 11:22
Оценка:  -1
Фарбио
После выборов их убивать будут.
КимЧенПых    07.03.2019, 11:20
Оценка:  0
КимЧенПых
youtube.com/watch?v=03GwQfl7Fy0
В от так надо со школотой
SEMPENTY    07.03.2019, 10:45
Оценка:  0
SEMPENTY
Что это за АТОшник, которого может избить 15 летний сопляк?
Letohradek    07.03.2019, 10:57
Оценка:  -1
Letohradek
Внезапный боковой удар в челюсть может вызвать потерю сознания ... И от него не застрахованы даже маститые боксеры!
Или ты думаешь, что в армиях мира служат роботы а не люди?
pandoreliz    07.03.2019, 11:17
Оценка:  0
pandoreliz
Виолетта, откуда такие познания, что часто получала))))) А теперь по теме... Не сравнить по силе удар подростка и мужика., Разве что подросток - накаченный спортсмен
VSHIVANKA    07.03.2019, 10:42
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ХОРОШАЯ СМЕНА КАРАТЕЛЯМ ВЫРОСЛА ....)))
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