Секс-скандал в КНУ: преподаватель уволен

Студентки одного из факультетов обвинили своего преподавателя в сексуальных домогательствах. Доцента уволили.

Один из самых авторитетных ВУЗов Украины попал в резонансный скандал с сексуальным подтекстом. Доцента, который является главным фигурантом этого скандала уже уволили. Об этом информирует пресс-служба КНУ.

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В пресс-службе ВУЗа сообщили, что доцент Петр Романенко уволен с занимаемой должность из-за неэтичного поведения.

В конце января несколько студенток Института биологии и медицины заявили о сексуальных домогательствах со стороны доцента ботаники Петра Романенко. Со слов жертв, доцент вел себя неэтично во время практики в Каневе.

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Немногие согласились давать интервью журналистам, но студентка Клементина Квиндт сообщала прессе, что наблюдала факты сексуальных домогательств со стороны этого преподавателя, будучи несовершеннолетней.

Ректорат КНУ им. Шевченко принял во внимание все предоставленные факты и признал поведение доцента Романенко неэтичным. Его уволили с занимаемой должности.

Напомним, в Киеве мужчину избили за отказ от секса. Пьяная семейная пара в столице избила прохожего за отказ от секса. Инцидент произошел, когда потерпевший возвращался домой с работы.