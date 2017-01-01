"Валера" из БЮТ: СМИ выложили SMS-переписку подозреваемых в подкупе кандидата

Одним из участников скандала о шантаже кандидата в президенты может оказаться нардеп из "Батькивщины".

В организации попытки шантажа и подкупа кандидата может быть замешан депутат от "Батькивщины" EPA/UPG

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Один из подозреваемых попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Тарас Костанчук вел СМС-переписку с неким Валерой из БЮТ. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Во всяком случае, собеседник был записан в его телефоне именно так: “Валера (БЮТ)“. В переписке Валера подгоняет Костанчука закончить какое-то дело.

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Издание полностью приводит общение между указанными лицами:

Костанчук ... Сидим, общаемся.

Валера: Буду с Ю 2:00 на машине. Напиши пожалуйста. Или перезвони.

Костанчук: Ок.

Валера: Тарас, завтра вообще последний день. Напиши пару слов!!!

Костанчук: Послезавтра. Валерий, не надо нервничать, будет, как будет.

Валера: 7-го отдают бюллетени в печать, просто информирую.

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко уже сообщал об имеющейся у ГПУ переписке, он же подтвердил ее подлинность, добавив, что подписанный “Валерой (БЮТ)“ телефон - это номер нардепа от “Батькивщины“ Валерия Дубиля.

Также Луценко обнародовал другую переписку, которую взяли с телефона помощника Юрия Тимошенко с неким Романом Р. Генпрокурор назвал его организатором, который пересылал Тарасу Костанчуку СМС.

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Роман Р. предлагал озвучить Юрию Тимошенко, что, если он снимается с выборов, то он выйдет “чистым из воды“ и станет “героем для народа, публичным лицом и одним из лидеров Партии защитников Украины“.

Кроме того, Тимошенко обещали закрытие против него уголовного дела по жалобе Сергея Власенко.

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В противном случае кандидату угрожали формированием “имиджа предателя, работающего на Пороха“ и преследованием полицией его членов комиссии.

Напомним, ранее подозреваемый в попытке подкупа кандидата Тарас Констанчук обвинил власть в провокации против него.