За подкуп кандидата Тимошенко задержаны глава партии и его сообщник

Кандидату в президенты пытались вручить 5 млн грн за отказ от участия в избирательной гонке.

Кандидату предлагали 5 млн грн за снятие с выборов EPA/UPG

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Лидер одной из политический партий задержан во время предоставления денег кандидату в президенты за отказ от участия в выборах. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, подкупить пытались кандидата Юрия Тимошенко.

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По ее словам, политик вместе с другими лицами предлагали кандидату вознаграждение в сумме 5 млн грн за заявление об отказе от участия в выборах.

"В свою очередь, кандидат в Президенты, осознавая, что злоумышленники своими умышленными действиями побуждают его к совершению преступления, обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру", - отметила Сарган.

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Один из злоумышленников был задержан непосредственно при предоставлении народному депутату денежных средств в сумме 5 млн грн. Второй злоумышленник также задержан.

"Злоумышленники задержаны по части 3 статьи 157 - препятствование реализации избирательного права. Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду "гвалта" о политических репрессиях", - пишет Луценко.

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Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин рассказал, что кибератаки на государственные сайты в связи с выборами президента происходят каждые 40 секунд.