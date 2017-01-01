Задержанный за подкуп Тимошенко политик обвинил власть в провокации

По словам Костанчука, Юрий Тимошенко сам просил у него денег, чтобы помочь ему "соскочить с темы технического кандидата".

Костанчук заверил, что его спровоцировали и он никого не подкупал facebook.com/kostanchuk

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Задержанный по подозрению в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко глава Партии защитников Украины Тарас Костанчук заявил о провокации против него. Об этом говорится в его видеообращении в Facebook, передает Liga.net.

“Меня вызвали из отпуска, этот придурок Тимошенко Юра, который умолял меня помочь ему соскочить с темы быть техническим кандидатом. Сказал, что его запугивают, что он боится“, - рассказывает Костанчук.

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“Для того, чтоб соскочить с темы, ему нужно вернуть деньги тем людям, которые внесли за него залог 2,5 млн грн. Попросил у меня эти деньги. Сказал, что его убьют, если он не вернет деньги“, - добавил он.

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“Попросил еще денег на развитие партии. Согласился после этого вступить в нашу партию, быть нашим лицом“, - заверил Костанчук. Он добавил, что ради просьбы Тимошенко прилетел на два дня в Украину, оставив жену на курорте.

В “провокации“ он обвинил действующую власть. “Была спланированная провокация против меня, только для того, чтобы закрыть мне рот. Точка. Вот и все сенсации“, - сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что за попытку подкупа кандидата в президенты были задержаны руководитель партии и его сообщник.