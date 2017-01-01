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В Запорожской области не доступны номера экстренных служб

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Абоненты двух крупнейших мобильных сетей не могут дозвониться в полицию, "скорую", пожарным и службу экстренной помощи.
В Запорожской области абоненты Киевстар и Vodafone не могут позвонить в экстренные службы
В Запорожской области абоненты Киевстар и Vodafone не могут позвонить в экстренные службы
gettyimages.com

На территории Запорожской области с утра воскресенья, 10 марта, из-за технических неисправностей временно не работают экстренные номера 101, 102, 10" и 112, сообщает ГСЧС.

"В связи с техническими неисправностями на территории области временно не работают экстренные номера 101, 102, 10" и 112 с мобильных операторов Киевстар и Vodafone", – говорится в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что в случае необходимости, дозвониться на экстренные номера можно с помощью стационарных телефонов или мобильного оператора lifecell.

Также сообщается, что на территории Днепропетровской области из-за повреждения магистральной линии временно не работает линия спецсвязи 101 с мобильных операторов.

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Ранее сообщалось, что в Украине мобильных абонентов больше, чем населения.

 

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Теги: Мобильная связь, телефон, поломка, Запорожская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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