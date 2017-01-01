Гражданин Турции прятал крупную партию наркотиков под задним сиденьем своего автомобиля.

Авто и его владелец задержаны

На границе с Венгрией задержали иностранца с 30 кг героина

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На границе с Венгрией задержали иностранца с 30 кг героина

Пограничники задержали 35-летнего гражданина Турции, который в своей машине пытался через пункт пропуска Лужанка в Закарпатской области провезти более 30 кг героина, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщили в пресс-центре ГПСУ.

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"Более 30 кг героина обнаружено в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Госпогранслужбы, СБУ и ДФС, вчера днем на украинско-венгерской границе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 35-летний гражданин Турции, перевозил наркотики в тайнике, оборудованном под задним сиденьем автомобиля Renault немецкой регистрации.

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"Всего в тайнике найдено 59 брикетов с веществом. По результатам экспресс-анализа установлено, что в брикетах находилось 30 кг 750 г героина", – сказано в сообщении.

Гражданин Турции вместе с изъятым веществом и транспортным средством задержан.

Ранее сообщалось, что в 2018 году полиция изъяла наркотиков на 23 млрд грн. Обозначенная цена оценивалась по "черному рынку".