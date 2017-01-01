В Виннице упавшее дерево убило ребенка
В Виннице, в воскресенье, 10 марта, в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что трагедия произошла по улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.
"В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.
По факту гибели девочки следствие Левобережного отделения полиции в Виннице открыло уголовное производство. Все обстоятельства и причины трагедии будут выяснены.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты провели первоочередные следственные действия.
Ранее сообщалось, что во Львове шквальный ветер сорвал крыши домов и повалил деревья.
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