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В Виннице упавшее дерево убило ребенка

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Девочка, на которую упало рухнувшее от ветра дерево, умерла в карете "скорой помощи".
Медики не смогли спасти 12-летнюю девочку
Медики не смогли спасти 12-летнюю девочку
Постфактум

В Виннице, в воскресенье, 10 марта, в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что трагедия произошла по улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.

"В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

По факту гибели девочки следствие Левобережного отделения полиции в Виннице открыло уголовное производство. Все обстоятельства и причины трагедии будут выяснены.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты провели первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что во Львове шквальный ветер сорвал крыши домов и повалил деревья.

 

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Теги: смерть, Винница, ребенок, дерево, ветер
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Источник: korrespondent.net

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