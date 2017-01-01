Авиакатастрофа в Эфиопии: украинцев на борту не было

В Министрестве иностранных дел Украины сообщают, что по предварительным данным, украинцы не пострадали при крушении лайнера.

В МИД Украины заявили, что украинцев на борту самолета не было Корреспондент.net

На борту пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, который в воскресенье, 10 марта, потерпел крушение в Эфиопии, граждан Украины среди пассажиров, предварительно, не было. Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Также сообщалось, что никто из 157 человек, находившихся на борту, не выжил.

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