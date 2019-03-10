В Черкассах исчезли пять активистов - Нацкорпус

Национальный корпус заявляет об исчезновении пятерых представителей движения после столкновений с полицией в Черкассах.

После столкновений активистов и полиции в Черкассах неизвестно местонахождение пятерых представителей Национального корпуса. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает сообщество Нацкорпус-Черкащина в Facebook.

"Сейчас неизвестно местонахождение пятерых активистов нашего движения. Полиция сообщает только о двух задержанных. Другие пропали без вести", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба полиции Черкасской области заявила о задержании "двух наиболее активных лиц, подозреваемых в организации граждан для совершения хулиганских действий и нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции" 9 марта в центре Черкасс.

Напомним, 9 марта в ходе охраны общественного порядка в центре города Черкассы, где произошли массовые мероприятия с участием большого количества граждан, во время отъезда президента Петра Порошенко представители Национального корпуса пытались заблокировать кортеж главы государства и устроили драку с полицией.

В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 полицейских.

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