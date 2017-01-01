Суд рассмотрит иск касательно увольнения Арсена Авакова

Служители Фемиды в упрощенном режиме рассмотрят дело касательно увольнения министра МВД Арсена Авакова.

Авакова могут уволить через суд УНИАН

Окружной административный суд столицы рассмотрит судебный иск к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Истец требует уволить министра МВД Арсена Авакова и признать его действия незаконными. Об этом информирует пресс-служба суда.

Читай также: Аваков пообещал наказание за “хардкор“ в Черкассах

Известно, что истцом по делу выступает некая Елена Халагера.

Суд рассмотрит иск, но по упрощенной процедуре. Стороны в суд вызывать не станут. Главной целью упрощенного режима рассмотрения иска является максимальная результативность и оперативность. Решение будет принято в течение шестидесяти дней с момента открытия производства.

Читай также: В Николаеве Порошенко не поделил зал с Тиной Кароль

Истец требует, чтоб премьер-министр Владимир Гройсман уволил Арсена Авакова с занимаемой должности. Также сторона истца не согласна с тем, что Гройсман мало внимания уделяет деятельности Авакова.

Напомним, суд просят уволить Авакова с министерской должности. В Окружной административный суд столицы поступил иск с требованием уволить министра МВД Авакова.