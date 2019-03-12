Во Львове суд освободил 19-летнего виновника смертельного ДТП

Один из судов Львова освободил от тюремного заключения 19-летнего парня, которого обвинили в смертельном ДТП.

Лычаковский районный суд Львова освободил от тюремного заключения 19-летнего виновника ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает Zaxid.net.

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7 августа 2018 года автомобиль марки ВАЗ, за рулем которого находился 18-летний парень, наехал на трех пешеходов. В результате столкновения погибла 70-летняя женщина. 35-летняя женщина и 11-летний мальчик попали в больницу с многочисленными травмами.

Погибла пожилая женщина npu.gov.ua

Суду стало известно, что пешеходы переходили дорогу на улице Пасечной в запрещенном месте. В то же время, подсудимый утверждал, что не видел пешеходов, поэтому столкновения избежать не удалось. Скорость автомобиля на момент столкновения была 83 км/ч.

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Обвиняемый искренне покаялся в содеянном. Потерпевшие никаких претензий к виновнику ДТП не озвучили. Поэтому суд назначил водителю наказание в виде двух лет испытательного срока.

Напомним, в Тернополе 13-летняя девочка за рулем авто попала в ДТП. Подросток за рулем Subaru столкнулась с Volkswagen Passat, в результате чего сильно травмировалась и впала в кому.