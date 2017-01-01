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В Тернополе 13-летняя девочка за рулем авто попала в ДТП

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Подросток за рулем Subaru столкнулась с Volkswagen Passat, в результате чего сильно травмировалась и впала в кому.

В Тернополе 13-летняя девочка была за рулем Subaru и попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
 
Авария произошла 9 марта на улице Бережанская. 13-летняя девочка, ехавшая за рулем Subaru, столкнулась с Volkswagen Passat.
 
В результате аварии ребенок очень сильно травмировался. На место происшествия проехали полицейские и медики. Девочку с серьезными травмами сразу госпитализировали, сейчас она находится в коме. 
 
Каким образом 13-летняя девочка смогла сесть за руль автомобиля – неизвестно. Ведется следствие.
Напомним, ранее в Виннице столкнулись две легковушки – Infiniti и такси Chery Tiggo. В результате аварии пострадало четыре человека.

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Теги: ДТП, Тернополь, видео, подросток, авария
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Источник: korrespondent.net

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