В Тернополе 13-летняя девочка за рулем авто попала в ДТП

Подросток за рулем Subaru столкнулась с Volkswagen Passat, в результате чего сильно травмировалась и впала в кому.



В Тернополе 13-летняя девочка была за рулем Subaru и попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.



Авария произошла 9 марта на улице Бережанская. 13-летняя девочка, ехавшая за рулем Subaru, столкнулась с Volkswagen Passat.



В результате аварии ребенок очень сильно травмировался. На место происшествия проехали полицейские и медики. Девочку с серьезными травмами сразу госпитализировали, сейчас она находится в коме.



Каким образом 13-летняя девочка смогла сесть за руль автомобиля – неизвестно. Ведется следствие.

Напомним, ранее в Виннице столкнулись две легковушки – Infiniti и такси Chery Tiggo. В результате аварии пострадало четыре человека.

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