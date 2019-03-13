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НАБУ откроет дело против вице-премьер-министра Кубива

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Истец отправил в НАБУ заявление о возможных злоупотреблениях чиновника еще в январе, однако дело так и не было открыто. Сейчас его открыть Бюро обязал суд.
НАБУ расследует возможные злоупотребления Степана Кубива
НАБУ расследует возможные злоупотребления Степана Кубива
УНИАН

Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Об этом в среду, 13 марта сообщают Українськi Новини со ссылкой на информацию суда.

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Сообщается, что 18 января заявитель направил в НАБУ обращение с просьбой открыть уголовное дело и по факту совершения преступлений заместителем председателя Фонда государственного имущества, заместителем министра аграрной политики и продовольствия и главой правительственного комитета, первым вице-премьер министром, министром экономического развития и торговли, предусмотренных статьей о злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины).

Однако дело на было открыто, в связи с чем заявитель подал в суд жалобу на действия НАБУ.

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22 февраля суд удовлетворил его иск и обязал бюро открыть дело в отношении указанных лиц. О каких возможных злоупотреблениях Степана Кубива идет речь, не сообщается.

Ранее суд обязал НАБУ открыть дело на Гройсмана. Производство должны были открыть по возможным злоупотреблениям служебным положением и служебной халатности премьера.

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Теги: суд, дело, Степан Кубив, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    13.03.2019, 13:13
Оценка:  +1
Boxerogos
Кубив причастен к массовым убийствам на Майдане,так же как и другие убийцы Парубий,Пашинский,Парасюк...
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