НАБУ откроет дело против вице-премьер-министра Кубива

Истец отправил в НАБУ заявление о возможных злоупотреблениях чиновника еще в январе, однако дело так и не было открыто. Сейчас его открыть Бюро обязал суд.

Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Об этом в среду, 13 марта сообщают Українськi Новини со ссылкой на информацию суда.

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Сообщается, что 18 января заявитель направил в НАБУ обращение с просьбой открыть уголовное дело и по факту совершения преступлений заместителем председателя Фонда государственного имущества, заместителем министра аграрной политики и продовольствия и главой правительственного комитета, первым вице-премьер министром, министром экономического развития и торговли, предусмотренных статьей о злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины).

Однако дело на было открыто, в связи с чем заявитель подал в суд жалобу на действия НАБУ.

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22 февраля суд удовлетворил его иск и обязал бюро открыть дело в отношении указанных лиц. О каких возможных злоупотреблениях Степана Кубива идет речь, не сообщается.

Ранее суд обязал НАБУ открыть дело на Гройсмана. Производство должны были открыть по возможным злоупотреблениям служебным положением и служебной халатности премьера.