Гройсман открыл заседание Кабмина и пообещал "сюрприз"

Перед рассмотрением вопросов в ограниченном доступе Гройсман пообещал "сюрприз".

При проведении заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал всем “сюрприз“, который ожидается по результатам заседания. После чиновники приступили к рассмотрению вопросов в закрытом режиме.

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В частности, предполагается выступления Степана Кубива, который является министром экономического развития и торговли.

Дальше у нас, коллеги, вопросы с ограниченным доступом. Это сюрприз…для всех“, - заявил Гройсман

Перед закрытой частью заседания были рассмотрены вопросы о законе о среднем образовании и очередях в детсадах. В частности, премьер пообещал, что последние исчезнут в 2020 году.

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