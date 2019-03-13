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Гройсман открыл заседание Кабмина и пообещал "сюрприз"

Комментариев: 4
Перед рассмотрением вопросов в ограниченном доступе Гройсман пообещал "сюрприз".
На закрытой части заседания Кабмина выступит Кубив
На закрытой части заседания Кабмина выступит Кубив
facebook.com/volodymyrgroysman

При проведении заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал всем “сюрприз“, который ожидается по результатам заседания. После чиновники приступили к рассмотрению вопросов в закрытом режиме.

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В частности, предполагается выступления Степана Кубива, который является министром экономического развития и торговли. 

 

Дальше у нас, коллеги, вопросы с ограниченным доступом. Это сюрприз…для всех“, - заявил Гройсман

Перед закрытой частью заседания были рассмотрены вопросы о законе о среднем образовании и очередях в детсадах. В частности, премьер пообещал, что последние исчезнут в 2020 году.

Ранее стало известно, что Кабмин распорядился о передислокации Воздушных Сил ВСУ. Перенесение воинских частей и пунктов наведения авиации расширит боевые возможности ВС ВСУ, говорят в Минобороны

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Теги: Кабмин Украины, правительство, Владимир Гройсман
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Комментариев (4)
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nfhvyt    13.03.2019, 13:33
Оценка:  0
nfhvyt
Я поднял тарифы уже с сегодняшнего дня -сюрприз !
nfhvyt    13.03.2019, 14:07
Оценка:  0
nfhvyt
Желаю тебе Гнойсман, что б народ Украины набрался мужества и тоже пошутил над тобой.
Предаторр    13.03.2019, 13:31
Оценка:  -1
Предаторр
Сюрприз сегодня,или завтра продемонстрирует Толя Шарий на своём канале в YouTube.А чем может удивить пейсатый Грося?Вывалит своего обрезаного на всеобщее обозрение?
Kostos    13.03.2019, 13:52
Оценка:  0
Kostos
Пердаторр, шо такэ?
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