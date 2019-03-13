Гройсман открыл заседание Кабмина и пообещал "сюрприз"
При проведении заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал всем “сюрприз“, который ожидается по результатам заседания. После чиновники приступили к рассмотрению вопросов в закрытом режиме.
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В частности, предполагается выступления Степана Кубива, который является министром экономического развития и торговли.
Дальше у нас, коллеги, вопросы с ограниченным доступом. Это сюрприз…для всех“, - заявил Гройсман
Перед закрытой частью заседания были рассмотрены вопросы о законе о среднем образовании и очередях в детсадах. В частности, премьер пообещал, что последние исчезнут в 2020 году.
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