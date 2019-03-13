Дело Савченко и Рубана: В зале суда не хватило мест для всех визитеров
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Соломенский райсуд Киева начал подготовительное заседание по делу в отношении депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных “Офицерский корпус“ Владимира Рубана. Об этом сообщает УНН.
Обоих подозревают в подготовке терактов. Дело рассматривает коллегия судей Соломенского районного суда Киева.
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Надежда Савченко и Владимир Рубан присутствуют на заседании. Также приехала сестра нардепа Вера Савченко, журналисты, в том числе иностранные, общественные активисты и адвокаты обвиняемых.
Перед началом заседания прибывшие долго спорили, поскольку зал заседания не был рассчитан на такое количество визитеров, и места, даже для того, чтобы стоять, всем желающим присутствовать не хватало.
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Напомним, в конце февраля Верховный суд передал дело Савченко и Рубана в Соломенский райсуд Киева.