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Дело Савченко и Рубана: В зале суда не хватило мест для всех визитеров

Комментариев: 4
Соломенский райсуд начал подготовительное заседание по делу о подозрении Савченко и Рубана в организации терактов.
В суде над Рубаном и Савченко не хватило места даже, чтобы стоять
В суде над Рубаном и Савченко не хватило места даже, чтобы стоять
УНИАН

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Соломенский райсуд Киева начал подготовительное заседание по делу в отношении депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных “Офицерский корпус“ Владимира Рубана. Об этом сообщает УНН.

Обоих подозревают в подготовке терактов. Дело рассматривает коллегия судей Соломенского районного суда Киева.

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Надежда Савченко и Владимир Рубан присутствуют на заседании. Также приехала сестра нардепа Вера Савченко, журналисты, в том числе иностранные, общественные активисты и адвокаты обвиняемых.

Перед началом заседания прибывшие долго спорили, поскольку зал заседания не был рассчитан на такое количество визитеров, и места, даже для того, чтобы стоять, всем желающим присутствовать не хватало.

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Напомним, в конце февраля Верховный суд передал дело Савченко и Рубана в Соломенский райсуд Киева.

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Теги: Савченко, Рубан, суд, Киев, журналисты, гости
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Комментариев (4)
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Мыкола    13.03.2019, 15:46
Оценка:  +1
Мыкола
Если я в сердцах скажу : Разбомбить вас мало, видя работу нынешнего парламента, это вовсе не означает, что я действительно собираюсь кого-то бомбить! Так и с Савченко: сначала спровоцировали, а потом на основе этой провокации и пришили дело! Савченко украинский патриот,которая делом это доказала!
Люблю_Украину    13.03.2019, 15:44
Оценка:  0
Люблю_Украину
Не зря это все под выборы начали, ох не зря)
Предаторр    13.03.2019, 15:36
Оценка:  +2
Предаторр
Cавченко-Герой Украины.И пусть её награждал этим званием Позор Украины,никто не вправе лишать её этого звания.А суд над Героем Украины нельзя назвать судом.Это судилище и клоунада.
Катилин    13.03.2019, 15:33
Оценка:  0
Катилин
У Савченко косяк есть один, её бы выпустили, если бы голодовку на годик обьявила.
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