Порно вместо рекламы: в центре Хмельницкого произошел курьез

В центре Хмельницкого на рекламном мониторе показали видео порнографического характера.

Инцидент случился 11 марта около 18 часов вечера. На протяжении нескольких минут прохожие могли увидеть вместо рекламы видео порнографического характера. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

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Огромный телемонитор расположен прямо возле здания городской филармонии. Напротив остановка общественного транспорта. Вообще, улица очень оживленная и этот рекламный монитор всегда находился в поле зрения. В этот раз жителям и гостям города решили показать не рекламный видеопродукт, а кое-что поинтереснее.

Многие прохожие начали снимать эту “рекламу” на видео. Помимо этого, возмущенные люди обратились в полицию.

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Возбуждено уголовное дело по факту распространения порнографических материалов. Полиция ищет виновника этого незаконного показа видеоконтента порнографического характера.

Напомним, в Харькове девушка разделась перед полицейскими. Силовики вызвали специальную бригаду скорой помощи, которая отвезла клиентку ресторана в больницу.