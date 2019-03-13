Порно вместо рекламы: в центре Хмельницкого произошел курьез
Инцидент случился 11 марта около 18 часов вечера. На протяжении нескольких минут прохожие могли увидеть вместо рекламы видео порнографического характера. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
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Огромный телемонитор расположен прямо возле здания городской филармонии. Напротив остановка общественного транспорта. Вообще, улица очень оживленная и этот рекламный монитор всегда находился в поле зрения. В этот раз жителям и гостям города решили показать не рекламный видеопродукт, а кое-что поинтереснее.
Многие прохожие начали снимать эту “рекламу” на видео. Помимо этого, возмущенные люди обратились в полицию.
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Возбуждено уголовное дело по факту распространения порнографических материалов. Полиция ищет виновника этого незаконного показа видеоконтента порнографического характера.
Напомним, в Харькове девушка разделась перед полицейскими. Силовики вызвали специальную бригаду скорой помощи, которая отвезла клиентку ресторана в больницу.