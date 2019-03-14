Российский писатель разжигал в Украине межрелигиозную вражду, - СБУ
Сотрудники СБ Украины задержали жителя Черкасс по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
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Задержанным оказался гражданин России, который проживает в Черкассах. Более того, этот человек входит в Союз писателей России.
По предварительной информации, по заказу в РФ этот человек изготавливал и распространял материалы, в которых негативно отзывался о создании Православной церкви Украины, а также ставил под сомнение решение о предоставлении томоса.
У мужчины изъяли компьютерную технику и карты памяти.
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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту разжигания вражды между религиозными группами. После объявления о подозрении, суд примет решение касательно меры пресечения этому гражданину.
Напомним, на Донбассе задержали мужчину с пистолетами и гранатами. Правоохранители изучают происхождение оружия и возможные противоправные связи задержанного.
давно так не смеялась.....
и что? есть статья, кот. запрещает распространять про термос провокации, если термос и есть провокация....?