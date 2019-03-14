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Российский писатель разжигал в Украине межрелигиозную вражду, - СБУ

Комментариев: 10
Служба безопасности Украины задержала мужчину, который занимался распространением провокационных постов в сети. Предметом провокаций стал томос.
Мужчину задержали
Мужчину задержали
ssu.gov.ua(иллюстративное фото)

Сотрудники СБ Украины задержали жителя Черкасс по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Задержанным оказался гражданин России, который проживает в Черкассах. Более того, этот человек входит в Союз писателей России.

По предварительной информации, по заказу в РФ этот человек изготавливал и распространял материалы, в которых негативно отзывался о создании Православной церкви Украины, а также ставил под сомнение решение о предоставлении томоса.

У мужчины есть дипломы РФ
У мужчины есть дипломы РФ
мssu.gov.ua

У мужчины изъяли компьютерную технику и карты памяти.

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту разжигания вражды между религиозными группами. После объявления о подозрении, суд примет решение касательно меры пресечения этому гражданину.

Напомним, на Донбассе задержали мужчину с пистолетами и гранатами. Правоохранители изучают происхождение оружия и возможные противоправные связи задержанного.

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Теги: провокатор, писатель, РФ, СБУ, томос, вражда
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Комментариев (10)
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Letohradek    14.03.2019, 09:55
Оценка:  -2
Letohradek
Отличная работа СБУ! "лолы" и подобные ватные скоты - на очереди в КПЗ
SANDMAN    14.03.2019, 09:51
Оценка:  -2
SANDMAN
на 20 лет запоребрикового.
farfalle    14.03.2019, 09:41
Оценка:  0
farfalle
А мастурбировать на томос можно?
Letohradek    14.03.2019, 09:57
Оценка:  -3
Letohradek
Подрочи на Лолу, эту жирную, но вонючую свинью никто не дерет, ей будет приятно
VSHIVANKA    14.03.2019, 09:59
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ГАЛУТИНА , МОЖНО ПОДУМАТЬ ТЕБЯ КТО НИБУДЬ ДРЮЧИТ .....)))
Letohradek    14.03.2019, 10:03
Оценка:  -2
Letohradek
У тебя явные признаки шизофрении! К Галутиной не имею ни малейшего отношения!
VSHIVANKA    14.03.2019, 09:58
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ТОЛЬКО ТОМОСИРОВАТЬ ....)))
Л_о_л_а    14.03.2019, 09:39
Оценка:  +2
Л_о_л_а
А то, что он член рос. союза писателей - может это и есть главная причина? У нас в галицайско-вуйковой Украине всякая культура запрещена, кроме схронной...
Л_о_л_а    14.03.2019, 09:38
Оценка:  +2
Л_о_л_а
предметом провокаций стал томос))))))
давно так не смеялась.....
и что? есть статья, кот. запрещает распространять про термос провокации, если термос и есть провокация....?
Пролисок    14.03.2019, 10:16
Оценка:  -1
Пролисок
Внушаемая аберрация))То ли получится,то ли нет.Только от извилин в черепах зависит))
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