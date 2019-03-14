Российский писатель разжигал в Украине межрелигиозную вражду, - СБУ

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который занимался распространением провокационных постов в сети. Предметом провокаций стал томос.

Сотрудники СБ Украины задержали жителя Черкасс по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Задержанным оказался гражданин России, который проживает в Черкассах. Более того, этот человек входит в Союз писателей России.

По предварительной информации, по заказу в РФ этот человек изготавливал и распространял материалы, в которых негативно отзывался о создании Православной церкви Украины, а также ставил под сомнение решение о предоставлении томоса.

У мужчины есть дипломы РФ мssu.gov.ua

У мужчины изъяли компьютерную технику и карты памяти.

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту разжигания вражды между религиозными группами. После объявления о подозрении, суд примет решение касательно меры пресечения этому гражданину.

Напомним, на Донбассе задержали мужчину с пистолетами и гранатами. Правоохранители изучают происхождение оружия и возможные противоправные связи задержанного.