Канадского журналиста с паспортом РФ не пустили в Украину

Причиной отказа журналисту во въезде в Украину стали частые посещения аннексированного Крыма и наличие российского гражданства.

Один из канадских журналистов не сможет присутствовать в Украине во время проведения выборов президента. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, пишет Интерфакс-Украина.

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Слободян рассказал, что пограничники отказали гражданину России, который является журналистом канадского СМИ, посещать Украину в связи с нарушением законодательства. Хотя у журналиста была аккредитация от ЦИК, пограничники выяснили, что мужчина неоднократно посещал оккупированный полуостров Крым через закрытые пункты пропуска.

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Более того, нарушение украинского законодательства влечет за собой запрет въезда в страну на срок три года. Поэтому канадский журналист получил статус персоны нон-грата.

Напомним, генсеку ОБСЕ жаль, что россиян не пустили на выборы в Украину. По словам главы организации, теперь от России ожидают серьезной критики в связи с ее недопуском.