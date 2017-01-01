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Чернобыль: Показали фото 6 видов необычных птиц и крупных животных

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Орнитологи посетили немало интересных мест заповедника 5-7 марта.
Чернобыль: Показали фото 6 видов необычных птиц и крупных животных
© facebook.com/pages/Чернобыльский-радиационно-экологический-биосферный-заповедник
Фото 1/9
  • Продолжаются исследования В Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
  • Продолжаются исследования В Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
  • Продолжаются исследования В Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
  • Продолжаются исследования В Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
  • Продолжаются исследования В Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
  • Продолжаются исследования В Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
  • Продолжаются исследования В Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
  • Продолжаются исследования В Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
  • Продолжаются исследования В Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
Чернобыль: Показали фото 6 видов необычных птиц и крупных животных
Продолжаются исследования В Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника
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В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, в котором ранее уже встречали необычных животных, орнитологи-любители зафиксировали с помощью камеры множество диких птиц разных видов.

Соответствующие фотографии опубликованы на странице заповедника в соцсети Facebook.

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Исследователи Дмитрий Комаровский, Олег Сницар и Алексей Золотов особенно стремились встретить на территории зоны отчуждения характерную лесную птицу из семейства фазанов - рябчика и редкую самую маленькую сову Украины - воробьиного сыча. Рябчик им попался, но сфотографировать его не успели. А вот сычик так и не появился, хотя его несколько часов приманивали, воспроизводя его голос.

Также орнитологи-любители не пересеклись и с тетеревами-самцами. Зато удалось сфотографировать на дереве группу самок.

Кроме того, зафиксировано рекордное количество орланов-белохвостов - 37.

Наблюдатели встретили также лебедей-кликунов, канюк, различные виды дятлов, снегирей, синиц и многих других пернатых.

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“Экспедиции в Чернобыльский заповедник редко проходят без встречи с другими животными. И вот тебе - лоси и серна. А вот частые наши модели - лошади Пржевальского, в этот раз на глаза не попали“, - рассказали в заповеднике.

Как сообщалось 18 февраля, под Чернобылем выявили 75 краснокнижных видов фауны.

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Теги: животные, птицы, Чернобыль
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