Появились новые подробности убийства младенца в Ровно

Мать родила девочку, находясь на лечении менингоэнцефалита.

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21-летняя мать, которая зарезала ударом ножа в шею свою одномесячную дочь, всего за месяц до убийства проходила лечение в психоневрологической больнице. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Врачи поставили девушке диагноз “менингоэнцефалит“ в феврале 2019 года, в этот же период она родила ребенка. Девушка - уроженка Запорожья, в Ровно она получала высшее образования. Закончив вуз, она осталась жить в Ровно в квартире своего 26-летнего парня и его матери.

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Менингоэнцефалит - одновременное воспаление мозговых оболочек, серого и белого вещества головного мозга, а иногда и спинного мозга. В отдельных случаях, хотя это и не основные симптомы, менингоэнцефалиты могут сопровождаться помрачениями сознания и галлюцинаторным бредом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно молодая девушка зарезала ножом свою дочь-младенца. Также отмечалось, что она состоит на учете у психиатра.