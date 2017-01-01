В Запорожской области после застолья сын убил отца

Праздничное застолье в одном из сел около Запорожья закончилось кровавой расправой.

Оперативники арестовали мужчину, которого подозревают в умышленном убийстве собственного отца. Об этом рассказали в пресс-центре областного управления Нацполиции.

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По предварительной информации, 16 марта 65-летний мужчина выпивал в собственном доме с 33-летним сыном. В ходе застолья между отцом и сыном возник спор на бытовой почве. Сын схватился за нож и причинил своему отцу несколько ножевых ранений.

От полученных травм потерпевший скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. Бездыханное тело мужчины нашли спустя несколько часов.

Полиция, которая прибыла на место убийства, опросила свидетелей. Оказалось, что последним гостем в доме убитого был его сын.

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После убийства отца злоумышленник пустился в бега. Оперативникам удалось его найти и арестовать.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. Убийце грозит 15 лет тюремного заключения.

Напомним, убийца разгуливал по Киеву с окровавленными ножами. По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили труп неизвестного, который лежал на лестничной клетке.