К посольству РФ в Киеве приносят фото убитых наемников и пропагандистов

Активисты таким образом решили озвучить ноту протеста против оккупации Крыма.

Организаторами мирной акции протеста у стен российского посольства в Киеве стала организация “Національний спротив”, сообщает Укринформ.

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Активисты подготовили плакаты с фотографиями известных пропагандистов, наемников и других лиц, которые угрожали суверенитету Украины. Все эти люди сегодня убиты.

Корреспонденту издания удалось пообщаться с непосредственным участником акции Алексеем Свинаренко. Мужчина рассказал, что на плакатах только десять убитых оккупантов, а на Донбассе их убито даже не сотни, а тысячи.

Таким образом активисты хотят озвучить ноту протеста против незаконной аннексии полуострова. На плакатах активисты написали: “Мало? Будет еще!”.

Обошлось без стычек Укринформ

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Организаторы рассказали, что над изображениями плакатов долго не думали. Плакаты оставили работникам посольства для раздумий. Их прикрепили на забор дипломатического учреждения.

Напомним, на киевском вокзале задержан мужчина, который кричал, что "Крым - это Россия". Мужчина выкрикивал, что Крым это Россия. Задержанный признал, что был не прав.