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"Честь имею!" - Полторак передал Зеленскому заявление об отставке

Комментариев: 11
Министр обороны подчеркнул, что уважает право нового президента определиться со своим кандидатом на эту должность.
Полторак написал заявление об отставке
Полторак написал заявление об отставке
facebook.com/generalpoltorak

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Министр обороны Степан Полторак подал заявление об отставке уже новому президенту Владимиру Зеленскому. Свое заявление он показал в Facebook.

Полторак подчеркнул, что с уважением относится к конституционному праву президента определиться со своим министром обороны и потому в установленный срок просит рассмотреть его заявление об отставке.

Министр заверил, что уважает право Зеленского сменить главу Минобороны
Министр заверил, что уважает право Зеленского сменить главу Минобороны
facebook.com/generalpoltorak

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“Честь имею!“ - прокомментировал министр обороны свое заявление. Отметим, что ранее, произнося свою первую речь после инаугурации, президент Владимир Зеленский потребовал от парламента увольнения генпрокурора, министра обороны и главы СБУ.

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Теги: Полторак, отставка, Минобороны, Зеленский, президент
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Комментариев (11)
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Ruspidor    20.05.2019, 12:00
Оценка:  +3
Ruspidor
Полторак, ты уже не военный, так что оставь эти замашки...
SEMPENTY    20.05.2019, 11:48
Оценка:  +4
SEMPENTY
Видимо дальше красть уже боится...
Ira0956    20.05.2019, 11:48
Оценка:  -12
Ira0956
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF?????
ТТ69    20.05.2019, 11:52
Оценка:  -1
ТТ69
т.е погоняло путина в кгб "ОКУРОК" тебя жертва аборта не смущает.....
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 11:59
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Не фантазируйте.
ТТ69    20.05.2019, 11:45
Оценка:  +8
ТТ69
Пора ловить в международном аэропорту 7
Коляка    20.05.2019, 11:27
Оценка:  +2
Коляка
он даже писать умеет... я в шоце
Ira0956    20.05.2019, 11:26
Оценка:  -9
Ira0956
Сборная России выиграла все золотые медали на ЧЕ по художественной гимнастике
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 11:41
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
А по официальной сводке в 2019 году чиновникаминецелево использовано (читай "украдено) "всего 800 млрд. рублей. Это в два раза меньше чем в прошлом году!
Россия, вперёд!!!
Ira0956    20.05.2019, 11:48
Оценка:  -7
Ira0956
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
Ruspidor    20.05.2019, 12:01
Оценка:  -2
Ruspidor
Ну конечно, ведь сборная коленовстана - официальный поставщик элитных шлюх для российских бояр! А там на удовольствиях не экономят!
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