"Честь имею!" - Полторак передал Зеленскому заявление об отставке

Министр обороны подчеркнул, что уважает право нового президента определиться со своим кандидатом на эту должность.

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Министр обороны Степан Полторак подал заявление об отставке уже новому президенту Владимиру Зеленскому. Свое заявление он показал в Facebook.

Полторак подчеркнул, что с уважением относится к конституционному праву президента определиться со своим министром обороны и потому в установленный срок просит рассмотреть его заявление об отставке.

Министр заверил, что уважает право Зеленского сменить главу Минобороны facebook.com/generalpoltorak

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“Честь имею!“ - прокомментировал министр обороны свое заявление. Отметим, что ранее, произнося свою первую речь после инаугурации, президент Владимир Зеленский потребовал от парламента увольнения генпрокурора, министра обороны и главы СБУ.