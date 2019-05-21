Зеленский предложил встречу команде Порошенко

Президент хочет обсудить вопрос обмена заложниками.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил команде предыдущего президента Петра Порошенко встретиться для обсуждения вопроса освобождения украинских граждан из российского плена. Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

На встрече (с главами парламентских фракций, - ред.) поднимали вопрос освобождения украинцев из российского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу, - отметили в пресс-службе президента.

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Позже Ирина Геращенко подтвердила, что Владимир Зеленский действительно инициировал встречу с командой Порошенко, которая отвечала за возвращение пленных украинцев домой из плена РФ.

Мы готовы передать, как предыдущая команда, всю информацию, которая у нас есть, относительно проделанной работы для того, чтобы приблизить день освобождения заложников и политзаключенных ... Здесь впервые мы услышали сигнал, что новая власть готовы взять эту информацию для того, чтобы использовать ее в работе, - заявила Геращенко.

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Напомним, Зеленский инициирует экстренное заседание ВР. Президент хочет собрать депутатов на заседание уже завтра.