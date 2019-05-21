Зеленский инициирует экстренное заседание ВР

Президент хочет собрать депутатов на заседание уже завтра.

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Президент Владимир Зеленский обратится к спикеру Андрею Парубию для созыва внеочередного заседания парламента. Об этом заявил консультант президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, передает LB.ua

Он отметил, что доволен результатом общения новоизбранного президента с представителями парламентских фракций.

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“На наш взгляд, консультации прошли очень конструктивно. Были споры о конституционности и возможности оспорить такой указ. Но при наличии такого указа все фракции задекларировали готовность идти на выборы“, - сказал консультант.

По словам Богдана, в команде Зеленского видят такую дату проведения выборов - 21 июля. “Будет обращение к спикеру для созыва внеочередной сессии на завтра“, - сказал Богдан.

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Адвокат добавил, что решение о назначении главы Администрации президента еще не принято, но анонсировал, что первые кадровые указы могут появиться уже сегодня вечером. “Зеленский считает, что на эту должность должен быть назначен близкий ему человек, которому он доверяет“, - сказал Богдан.

Ранее лидер РПЛ Олег Ляшко заявил, что в АП обсуждали дату выборов Рады 21 июля. Кроме того, называлась и дата в 28 июля.