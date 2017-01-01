В Белой Церкви избили адвоката: Сломана челюсть, выбиты зубы

Пострадавшего госпитализировали. Нападение связывают с профессиональной деятельностью Несвитайло.

Полиция возбудила уголовное дело, пока никого не задержали Скриншот из видео

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В Белой Церкви Киевской области, 20 мая избили адвоката Алексея Несвитайло - он в больнице. Полиция возбудила уголовное дело, пока никого не задержали.

Об избиении адвоката сообщил Комитет защиты прав адвокатов Совета адвокатов Киевской области

Около 13 часов несколько человек избили адвоката - у него сломана челюсть, выбиты зубы и многочисленные телесные повреждения.

В настоящее время Несвитайло в больнице. Представитель полиции Киевской области Николай Жукович рассказал, что правоохранители пока никого не задержали - устанавливают лиц.

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Также открыли уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса: 398 (“Угроза или насилие в отношении защитника или представителя лица“), 399 “Умышленное уничтожение или повреждение имущества защитника или представителя лица“), 400 (“Посягательство на жизнь защитника или представителя лица в н “связи с деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи“).

Статья 400 УК указывает на то, что дело связывают именно с профессиональной деятельностью Несвитайло.

Непосредственно в Комитете защиты прав адвокатов, избиение связывают с уголовным делом в отношении собственности, с которым Несвитайло работал.

Как сообщалось, 21 мая в Харькове возле своего дома избили активиста “Национального Корпуса“, лидера инициативной группы предпринимателей рынка “Барабашово“ Игоря Блохина.